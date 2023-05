Il Manchester United va all'assalto di Mason Mount: i Red Devils cercano di superare Liverpool e Arsenal per avere il centrocampista del Chelsea.

Difficilmente Mount rinnoverà col Chelsea

Lo United pianifica un'offerta da 63 milioni di euro

Liverpool, Arsenal e Bayern sono interessate al giocatore

COSA SUCCEDE?

Mason Mount non ha ancora firmato un nuovo contratto con i Blues e la sua partenza quest'estate appare sempre più probabile. Lo United è l'ultimo club a essere accostato al 24enne trequartista: secondo il Daily Mail è pronta un'offerta da 63 milioni di euro. Erik ten Hag ha scelto proprio lui per risolvere i problemi della propria squadra sulla trequarti.

L'importo è nettamente inferiore alla valutazione di 95 milioni del Chelsea, anche se il Mail osserva che lo United potrebbe aumentare l'offerta a causa dell'ammirazione di Ten Hag per il giocatore. La cifra è esorbitante se si considera che il contratto di Mount scade nel 2024, ma i Red Devils potrebbero trovarsi coinvolti in una guerra di offerte con Liverpool e Arsenal. Entrambe le squadre della Premier League stanno pianificando una ricostruzione del centrocampo, mentre Tuchel sarebbe intenzionato a ricongiungersi con Mount al Bayern Monaco.

Dopo aver portato a termine con successo le trattative per i connazionali Reece James e Ben Chilwell, i colloqui con Mount per questo trimestre si sono continuamente arenati a causa delle richieste salariali del giocatore. Un rinnovo oltre la stagione in corso sembra ora in serio dubbio.

QUALE FUTURO PER MOUNT?

L'inglese ha trascorso gli ultimi mesi a recuperare da un infortunio al bacino che lo ha messo fuori gioco per il resto della stagione. Resta da vedere se ci sarà un futuro per lui al Chelsea, con lo United che ora è tra i papabili nel caso in cui decidesse di andarsene.