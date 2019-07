Calciomercato Lazio, caos Jony. Il presidente del Malaga: "Non ho firmato nulla"

Ieri sera è atterrato a Fiumicino e oggi sembrava pronto a diventare un nuovo giocatore della . Invece Jony dovrà aspettare ancora prima di poter indossare la nuova maglia.

Intorno all'acquisto del classe 1991 si è scatenato un piccolo caso. Abdullah N Al Thani, proprietario e presidente del Malaga (che ne detiene il cartellino) ha infatti affermato di non aver firmato ancora nulla.

In un tweet di risposta a un tifoso del club andaluso, lo sceicco ha affermato che è tutto un errore e si augura che il giocatore ponga rimedio.

I Think Jony he made big mistake

Because I do not Singed this contract

And hope the player solve this i