Calciomercato Juventus, sfida lanciata all'Inter: tentativo per Lukaku

La Juventus lancia il guanto di sfida all'Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la ha dichiarato 'guerra' di calciomercato all', tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per togliere l'uomo mercato all'Inter richiesto direttamente da Antonio Conte.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Anche se al momento è difficile capire se si tratti di una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter o di un reale obiettivo di mercato, la cosa che sembra certa è che tra le due società il clima non sia proprio idilliaco dopo le recenti operazioni (di Conte e di Marotta).

Altra cosa certa è che la Juventus un attaccante lo vuole regalare a Maurizio Sarri e per questo segue da tempo anche Mauro Icardi. Se dovessero mettere le mani su Lukaku, toglierebbero un obiettivo all'Inter (il belga) e lascerebbero ai nerazzurri anche la 'patata bollente' Mauro Icardi.

Intanto questa manovra è solo una delle ultime di quelle che potrebbero coinvolgere gli attaccanti di ed in particolare la Juventus. La Vecchia Signora infatti aspetta di vendere Gonzalo Higuain alla , con il 'Pipita' però ancora poco convinto della destinazione.

E poi, come scritto sopra, anche il caso Mauro Icardi resta a galla, con la Juventus spettatrice interessata, soprattutto se il nodo con l'Inter dovesse complicarsi ulteriormente.