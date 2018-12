Calciomercato Juventus, Ramsey più vicino: c'è ottimismo a Torino

Aaron Ramsey potrebbe diventare in estate un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista gallese non rinnoverà con l’Arsenal.

Mancano diversi mesi alla chiusura della stagione, sono molti però i club già proiettati sulla prossima e pronti ad imbastire quelle trattative che andranno a rafforzare ulteriormente la propria squadra. Tra essi c’è, come di consueto, anche la Juventus che ha già messo nel mirino colui potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo da novanta: Aaron Ramsey.

Come noto già da settimane, il centrocampista 28enne, non rinnoverà il contratto che lo lega all’Arsenal fino al giugno 2019, il che vuol dire che i bianconeri, qualora l’operazione dovesse andare in porto, si garantiranno un eccellente pezzo pregiato a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono diverse le società che si sono messe sulle tracce del gallese, tra esse c’è anche il Real Madrid del connazionale Bale, lo stesso Ramsey però sarebbe sempre più convinto della possibilità di ripartire dalla Juventus.

I contatti tra gli uomini mercato della Juve e l’entourage del giocatore, stanno proseguendo in maniera positiva, tanto che in casa bianconera l’ottimismo sta crescendo giorno dopo giorno.

Vista la qualità del giocatore e la possibilità di prenderlo a parametro zero, non vanno esclusi possibili colpi di scena, gli indizi che sono filtrati negli ultimi giorni però, lasciano pensare che Ramsey realmente possa diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L’Arsenal non vuole privarsi del gallese a stagione in corso e quindi tale discorso è destinato a riguardare esclusivamente la prossima estate, per la Juventus però la cosa non rappresenta un problema. L’obiettivo è quello di chiudere la trattativa nelle prossime settimane, per poi attendere l’arrivo del giocatore a contratto scaduto.

Ramsey rappresenterebbe l’ennesimo colpo a parametro zero piazzato dalla Juventus visto che, negli ultimi anni, anche Pirlo, Pogba, Khedira, Dani Alves ed Emre Can, sono arrivati all’ombra della Mole con la stessa formula.