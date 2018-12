Calciomercato Juventus, Ramsey è vicinissimo: accordo sull'ingaggio

La Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Ramsey: ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus, 9 milioni di commissioni agli agenti.

La fumata bianconera è davvero ad un passo, Aaron Ramsey è vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista gallese, il cui contratto con l'Arsenal scade il 30 giugno del 2019, secondo 'Tuttosport' avrebbe infatti preferito la Vecchia Signora a PSG e Real Madrid.

Tanto che, come riporta lo stesso quotidiano sportivo torinese, le parti avrebbero addirittura già raggiunto un accordo sull'ingaggio con Ramsey che andrebbe a guadagnare 6,5 milioni di euro più bonus per i prossimi quattro anni.

Un ingaggio da top player, insomma, ma che in base alle presenze potrebbe ulteriormente lievitare salendo addirittura fino a un massimo di 8 milioni di euro se Ramsey giocherà almeno il 70% delle partite in una stagione.

L'affare come detto si chiuderà a parametro zero anche se, come già avvenuto nel caso di Emre Can, la Juventus dovrà ovviamente versare un indennizzo agli agenti che stavolta dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro dunque decisamente più basso rispetto ai 16 sborsati per il centrocampista tedesco qualche mese fa.

A meno di clamorosi colpi di scena quindi Ramsey nella stagione 2019/20 vestirà la maglia della Juventus che, secondo 'Tuttosport', conta di mettere l'accordo nero su bianco già nelle prime settimane di gennaio per evitare rilanci last minute da parte della concorrenza.

Ramsey dal canto suo comunque non avrebbe più dubbi e sarebbe stato convinto, oltre che dalla ricca offerta economica, anche dal progetto Juventus. Un progetto che l'acquisto di Cristiano Ronaldo ha reso ancora più affascinante per qualsiasi top player.