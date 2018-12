Calciomercato Juventus: Pogba incontra Dybala, Raiola ne parla con la dirigenza bianconera

Pogba è stato protagonista a Parigi di un evento insieme a Dybala: sui social ha fatto sognare i tifosi bianconeri. Raiola intanto parla con la Juve.

La Juventus e Paul Pogba, un legame che, nonostante l'addio di due anni e mezzo fa, sembra essere ancora forte. Anche indirettamente. Con il mercato che si avvicina, però, arrivano anche le suggestioni. E il francese non fa nulla per non alimentare i sogni dei tifosi bianconeri.

Ieri sera a Parigi il centrocampista francese è stato protagonista di un evento dello sponsor tecnico Adidas insieme a Paulo Dybala, compagno alla Juventus nella stagione 2015/16 e amico del francese. Le foto pubblicate su Instagram dal centrocampista bianconero fanno sognare tutti i tifosi.

Mentre Pogba era protagonista a Parigi con "suo fratello", come lo ha definito su Instagram, Dybala, Mino Raiola secondo il 'Daily Mail' avrebbe incontrato la Juventus per parlare di diversi suoi assistiti, tra cui anche proprio Paul Pogba.

Secondo il quotidiano inglese, il Manchester United non avrebbe intenzione di vendere il centrocampista francese, nonostante le panchine degli ultimi giorni abbiano fatto un grosso rumore. In particolare l'ultima, domenica ad Anfield contro il Liverpool: 90 minuti tondi in panchina, senza nemmeno subentrare.

Non è la prima volta che succede: anche contro il Fulham, nel match casalingo vinto per 4-1, Pogba è rimasto seduto in panchina per tutta la partita. Aveva giocato invece da titolare contro il Valencia in Champions League.

Il suo rapporto con Mourinho sembra essere sempre più deteriorato e, nonostante una cessione a gennaio sia altamente improbabile, la Juventus potrebbe comunque provarci. I tifosi sperano di rivederlo in coppia con Dybala non soltanto in foto a Parigi.