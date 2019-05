Calciomercato Juventus, Pjanic e Dybala restano: Sarri vuole rilanciarli

Maurizio Sarri vede in Pjanic un altro Jorginho e potrebbe rilanciare Dybala 'alla Mertens', più fiducia a Rugani e Bernardeschi. Higuain torna.

Per l'ufficialità bisognerà attendere i primi di giugno, ma ormai Maurizio Sarri sembra avere bruciato la concorrenza: a meno di sorprese sarà lui il nuovo allenatore della .

L'ex tecnico del , durante l'incontro londinese con Paratici, secondo 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Ma non solo.

Sarri avrebbe iniziato a discutere anche della Juventus che verrà e in merito le idee del nuovo allenatore sarebbero chiarissime, ovvero diametralmente opposte a quelle di Allegri.

L'attuale tecnico del insomma non chiederà di rivoluzionare l'attuale rosa, bensì cercherà di rilanciare due dei giocatori apparsi più in difficoltà nell'ultima stagione: Miralem Pjanic e Paulo Dybala, destinati entrambi probabilmente alla cessione con la permanenza di Allegri.

Il primo secondo 'Il Corriere dello Sport' viene visto da Sarri come un altro Jorginho tanto che il tecnico lo avrebbe già voluto con sè anche al Chelsea, il secondo invece potrebbe tornare vicino alla porta in un ruolo 'alla Mertens'.

Inoltre Sarri stravede per Bernardeschi e Rugani, due giovani italiani sui quali la Juventus intende puntare per il presente e per il futuro. Il difensore viene ritenuto tra i migliori in nel suo ruolo, mentre Bernardeschi per Sarri è un potenziale top player.

Il tutto senza dimenticare il probabile rientro di Higuain che potrebbe rimettersi la sua 9 bianconera dopo una stagione sfortunata tra e Chelsea. Nelle idee di Sarri il modulo base sarà ovviamente il 4-3-3 ma, considerata la grande abbondanza offensiva, non è escluso neppure un 4-2-3-1.

Detto degli incedibili, con l'arrivo di Sarri la posizione più a rischio sembra quella di Mandzukic. Il croato, fedelissimo di Allegri, non sarebbe al centro del nuovo progetto e potrebbe decidere di cambiare aria nonostante il recente rinnovo. Da valutare la situazione di Douglas Costa che sarebbe perfetto per il 4-3-3.

In entrata invece i piani non cambiano: la Juventus cerca sempre un centrocampista (Milinkovic-Savic o il sogno Pogba) e un paio di difensori per ringiovanire il reparto. I nomi più caldi sono quelli di Romero del e Demiral del .