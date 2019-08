Calciomercato Juventus, il padre di Higuain: "Può chiudere la carriera in bianconero"

Il padre di Gonzalo Higuain, Jorge, ammette una possibilità clamorosa per il futuro del figlio: "Può finire la carriera alla Juventus".

Sembrava dovesse dire addio in tempi brevi, non essendo nei piani della che lo ha 'scaricato' negandogli il classico numero 9 sulle spalle: eppure il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe prendere una piega completamente diversa rispetto a quanto si vociferava in tempi non sospetti.

L'attaccante argentino non pare voler prendere in considerazione l'ipotesi di un passaggio alla , con cui Paratici è già d'accordo: prestito oneroso a 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a 27. Ma la destinazione capitolina non attrae particolarmente il 'Pipita', che pensa addirittura di rimanere a .

A rivelare le sue intenzioni, il padre Jorge nel corso di un'intervista concessa a 'Continental Ctes'.

"Gonzalo è in un buon momento, alla Juventus ha altri due anni di contratto e potrebbe anche chiudere la carriera lì. Noi in famiglia preferiremmo che lo facesse al River Plate, con il tecnico Gallardo c'è un rapporto affettuoso".

Da esubero di lusso ad asso nella manica per Maurizio Sarri: il mondo attorno a Higuain rischia di ribaltarsi completamente nel giro di qualche settimana, con buona pace di chi spingerebbe per una cessione in nome della salute del bilancio.