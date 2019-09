Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia in prestito al Perugia

La Juventus cede il talentuoso centrocampista classe 2000 al Perugia, Nicolussi Caviglia ha già debuttato in Serie A e si trasferisce in prestito.

Cessione dell'ultima ora in casa : a salutare i bianconeri, seppure temporaneamente, è Hans Nicolussi Caviglia.

Il talentuoso centrocampista classe 2000 in questa stagione giocherà in Serie B col , dove si trasferisce in prestito e avrà la possibilità di maturare.

L'anno scorso Nicolussi Caviglia, che era molto stimato da Allegri, ha debuttato in collezionando ben tre presenze contro , e .

💥 A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al termine della stagione dalla Juventus F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore @Hans14Nicolussi #perugia#forzagrifo#griforobot pic.twitter.com/ItoylNPGCH — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) September 2, 2019

Il centrocampista però si è diviso prevalentemente tra Primavera e Under 23, giocando in totale 28 partite e segnando anche 4 goal.

Ora per Nicolussi Caviglia arriva la vera prima esperienza tra i grandi col Perugia. Sognando magari di tornare alla Juventus, da protagonista.