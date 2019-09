Calciomercato Juventus, Matic torna d'attualità: idea a zero nel 2020

Nemanja Matic, in scadenza di contratto con lo United, torna nelle idee della Juventus: può arrivare a parametro zero nell'estate 2020.

L'asse di mercato tra e è sempre bollente. Dopo le chiacchiere su Dybala, Lukaku, Mandzukic e Pogba nella scorsa estate, per il 2020 c'è già una nuova (vecchia) idea bianconera: Nemanja Matic a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal 'Sun', i campioni d' in carica starebbero monitorando il serbo come il prossimo, ennesimo colpo da svincolato in mediana. Dopo Emre Can, Rabiot, Ramsey, Khedira e Pogba.

Questa stagione l'ex non sta trovando grande spazio con i 'Red Devils': Solskjaer gli ha preferito il giovane scozzese McTominay da titolare. Soltanto l'assenza di Pogba di ieri ieri, contro il City, ha permesso a Matic di giocare da titolare, ma è tornato in panchina dopo soli 67 minuti.

Fino al calcio d'inizio della partita di ieri, Matic era fermo soltanto a 22 minuti giocati contro il . Pochi, per un colpo da oltre 40 milioni di euro, voluto da Mourinho nell'estate 2017.

La Juventus starebbe quindi ragionando sulla possibilità di andare ad acquistare il classe 1988, per dare ancora fisicità e ordine al centrocampo.

Il contratto di Matic scade al 30 giugno 2020 e il rinnovo al momento non sembra essere in vista, anche se c'è un'opzione per prolungare l'accordo fino al 2021. Bianconeri alla finestra.