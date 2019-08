Calciomercato Juventus, per Khedira all'Arsenal serve una buonuscita

Non tramonta la pista che porta Khedira dalla Juventus all'Arsenal: possibile risoluzione del contratto con una buonuscita per il tedesco.

A una sola settimana dall'inizio della Premier League, Unai Emery non molla la presa per Sami Khedira. Il mercato in chiude però l'8 agosto, motivo per cui l' dovrà trovare una soluzione rapida con la se vuole davvero portare il tedesco oltremanica.

A dire il vero la società londinese al momento non sarebbe fortemente interessata all'acquisto di Khedira, il quale avrebbe però un grande estimatore in Emery. Il tecnico lo vuole infatti ai Gunners per portare un po' d'esperienza in un centrocampo orfano di Aaron Ramsey, passato proprio alla Juventus.

Per questo motivo al momento non è ancora tramontata l'ipotesi Arsenal per il centrocampista tedesco, il quale è però chiamato a compiere un passo concreto. Legato alla Juventus fino al 2021, l'ex potrebbe infatti sbloccare la trattativa accettando la risoluzione del contratto.

In questo caso, come riportato da 'Tuttosport', a convincere il giocatore potrebbe essere la presenza di una buonuscita, con Khedira che potrebbe poi dare inizio alla sua nuova avventura oltremanica.

L'addio di Massimiliano Allegri e i recenti problemi al cuore hanno infatti contribuito a porre il tedesco ai margini del nuovo progetto bianconero targato Maurizio Sarri, con la possibilità di un trasferimento in Premier League che potrebbe così fare al caso del 32enne di .

I tempi sono però stretti e la situazione è dunque chiamata a evolversi rapidamente.