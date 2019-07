Calciomercato Juventus, Dybala piace al PSG: primi approcci

Il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. Il gioiello della Juventus sarebbe tentato da un trasferimento a Parigi.

Paulo Dybala potrebbe diventare a sorpresa uno dei grandissimi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Per il gioiello della infatti, gli estimatori non mancano e tra i grandi club sulle sue tracce ci sarebbe anche il .

Secondo quanto riportato da RMC Sport infatti, il club parigino ha iniziato a seguire con attenzione la pista che porta al giocatore argentino il quale, dal canto suo, sarebbe attratto dalla possibilità di trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel.

I contorni di un’eventuale trattativa vanno ancora definiti, ma il direttore sportivo del PSG, Leonardo, non solo sarebbe pronto a tentare il grande il grande colpo, ma avrebbe mosso le sue prime pedine al fine di capire in quale direzione muoversi.

Ci sarebbero infatti già stati dei contatti con l’entourage del giocatore per capire se l’operazione è fattibile e non solo avrebbe trovato in Dybala un interlocutore pronto a discutere, ma anche per la Juventus la cessione del campione argentino non rappresenterebbe un’opzione da escludere.

Ovviamente, quella che verrebbe imbastita, sarebbe un’operazione dalle cifre elevatissime, ma il PSG potrebbe spingere per Dybala, anche senza un’eventuale cessione di Neymar (sono anche circolate voci relative ad una mega operazione che vede coinvolti i due). In sono tra l’altro convinti che il valore del cartellino dell’argentino sia calato nel corso degli ultimi mesi e che quindi quello che può essere messo a segno sarebbe un colpo eccezionale non solo dal punto di vista tecnico.