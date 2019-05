Calciomercato Juventus, Cillessen a sorpresa: "Me ne vado da Cristiano Ronaldo"

Jasper Cillessen, chiuso da Ter Stegen, vuole lasciare il Barcellona e avrebbe confidato: "Me ne vado da Cristiano Ronaldo". Juventus interessata?

Nome decisamente a sorpresa per il calciomercato dalla dove 'Diario Gol' accosta Jasper Cillessen ai bianconeri.

Il portiere olandese, chiuso al da Ter Stegen, vuole giocare con più continuità e secondo gli spagnoli potrebbe farlo proprio alla Juventus.

Tanto che lo stesso Cillessen riguardo al possibile trasferimento si sarebbe lasciato sfuggire una frase piuttosto significativa.

"Me ne vado da Cristiano Ronaldo".

In realtà però ad oggi sembra difficile che la Juventus acquisti un altro portiere dato che Szczesny ha raccolto al meglio la pesante eredità di Buffon, mentre Perin è arrivato solo la scorsa estate.

In questa stagione Cillessen ha giocato appena 8 partite col Barcellona, di cui sei in Coppa del Re. Troppo poco per il portiere titolare dell' che ora cerca una nuova sistemazione. In ?