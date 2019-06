Calciomercato Juventus, Cancelo verso il Manchester City: pista caldissima

João Cancelo può salutare la Juventus dopo una sola stagione e passare al Manchester City. Niente Danilo per i bianconeri, che sondano Trippier.

No, non c’è solamente l’argomento allenatore nella testa della . I bianconeri, infatti, tra entrate e uscite portano avanti il mercato giocatori che, a grandi linee, non dovrebbe proporre grossi scossoni.

Eppure, però, c’è un elemento che presto potrebbe lasciare la Vecchia Signora: João Cancelo. Il 25enne terzino portoghese, dopo una sola stagione trascorsa sotto la Mole, sembra in procinto di salutare la truppa zebrata. Destinazione: .

I campioni d’ , infatti, hanno tutta l’intenzione di fare sul serio e, per questo motivo, hanno aperto con Madama una vera e propria trattativa. Con il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, che sarebbe partito da una prima richiesta di 60 milioni di euro. Che, tuttavia, potrebbe abbassarsi.

La sensazione è che la non voglia inserire nel discorso una contropartita tecnica: Danilo, proposto dal City. Da qui, il sondaggio per Trippier del , senza escludere possibili altri nomi.

Il Manchester City, intanto, ha acceso i motori. E, nel breve termine, dovrebbe andare in scena un’offensiva decisa e decisiva. Sponsor: Pep Guardiola. Scusate se è poco.