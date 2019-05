Calciomercato Inter, Rakitic chiude: "Sono felice al Barcellona"

Ivan Rakitic smentisce le voci che lo vogliono vicino all'Inter: "E' una grande squadra e la rispetto ma sto bene al Barcellona, voglio restare".

Ivan Rakitic chiude le porte all'. Il centrocampista croato, intervistato dal 'Mundo Deportivo', esclude ancora una volta il suo trasferimento in nerazzurro.

L'acquisto di De Jong d'altronde rischia di togliere spazio a Rakitic nella prossima stagione, ma il croato non ha comunque alcuna intenzione di lasciare .

"Inter? Rispetto molto le altre squadre, l'Inter è una grande squadra e ci giocano alcuni miei compagni ma sono felice al Barça e anche la mia famiglia è felice".

Rakitic insomma non prende in considerazione l'addio e non si spiega le tante voci sull'Inter.

"Non so perché mi accostano all'Inter, non so spiegarlo. Sono dove voglie essere".

Il centrocampista croato poi ribadisce il suo obiettivo in vista della prossima stagione. Ovviamente col Barcellona.

"Vorrei conquistare di nuovo la . Ho altri tre anni di contratto e per me non ci sono dubbi. Non ho mai pensato di andarmene".

Rakitic infine smentisce l'indiscrezione secondo cui alcuni tifosi lo avrebbero contestato.

"Non so da dove siano uscite certe voci. I tifosi sono venuti sotto casa mia per sostenermi e chiedermi di restare al Barcellona".

A meno di clamorose sorprese quindi l'Inter dovrà cercare altrove il rinforzo di qualità per il suo centrocampo: Rakitic vuole solo il Barcellona.