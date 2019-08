Calciomercato Inter, Perisic al passo d'addio: ok al prestito

Le strade di Ivan Perisic e dell'Inter si separano: i nerazzurri hanno deciso di rinunciare al croato. Può andare anche in prestito.

L' volta pagina rispetto alla scorsa stagione. Dopo la sostituzione di Spalletti con Conte e le esclusioni di Nainggolan e Icardi, con il primo accasatosi a e il secondo in attesa di sistemazione, anche Ivan Perisic sembra avere un futuro lontano dal nerazzurro.

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', il croato ex Dortrmund e sarà il terzo giocatore epurato del mercato estivo. Conte lo ha provato sia da esterno sinistro che da punta, ma la convinzione in lui sembra poca.

La richiesta per il cartellino di Perisic che fa l'Inter sarebbe di 30 milioni di euro, ma per ora di offerte concrete non sembra se ne siano viste. Dopo la trattativa sfumata a gennaio con l' , soltanto il avrebbe chiesto informazioni. Secondo la 'Bild', Kovac lo avrebbe chiesto al ricevendo però il parere negativo della dirigenza.

I nerazzurri starebbero perciò aprendo all'ipotesi di rinunciare al giocatore anche soltanto in prestito. All'Inter per lui non sembra esserci spazio, visto che in attacco Conte vorrebbe contare su Matteo Politano come quarta punta, dopo le voci di addio delle scorse settimane.

Al momento l'unico giocatore offensivo in rosa è Lautaro Martinez, ma il tecnico salentino aspetta altri due rinforzi. In più sulla fascia sinistra salgono le quotazioni di Dalbert, mentre Asamoah ha già lavorato con Conte alla come quinto e potrebbe avere spazio.

In rosa è presente anche Dimarco, il quale potrebbe anche essere usato come contropartita con la per arrivare a Fares. Per Perisic di spazio non sembra essercene più: il suo futuro è sempre più lontano dall'Inter.