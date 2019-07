Calciomercato Inter, Lukaku criptico con Pastorello: "Alla prossima puntata"

Romelu Lukaku criptico sui social con una foto in compagnia del suo agente Federico Pastorello: "To be continued". Indizio di mercato?

Romelu Lukaku è sempre il grande obiettivo dell' per l'attacco: desiderato da Antonio Conte, il belga è tenuto 'prigioniero' dal che ha rifiutato una prima offerta dei nerazzurri, in attesa di un rilancio da compiere a breve.

Nelle ultime ore è emerso anche un forte interesse della e la possibilità di uno scambio con Paulo Dybala, gradito a Ole Gunnar Solskjaer che vorrebbe affidargli le chiavi del reparto avanzato in coppia con Rashford.

Lukaku ha pubblicato sui suoi profili social una foto che lo ritrae in compagnia di Federico Pastorello, suo agente impegnato a trovargli una nuova sistemazione.

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

"Alla prossima puntata".

Una frase abbastanza criptica che non fa luce su quello che sarà il futuro dell'ex , conteso in un derby d' sul mercato. Si attendono novità a riguardo prima dell'8 agosto, giorno in cui si chiuderà la sessione estiva in Premier League.