Calciomercato Inter, Lukaku c'è: accordo totale sull'ingaggio

Romelu Lukaku ha raggiunto l'intesa con l'Inter su un ingaggio da 6-6,5 milioni di euro. Il Manchester United però non vuole concedere sconti.

La volontà di Romelu Lukaku non è di certo una notizia: l' è costantemente nei suoi pensieri, l'ammirazione per Antonio Conte è datata e rafforzata dal recente attestato di stima con il quale l'ha definito il miglior allenatore presente sul globo terrestre. Mica sciocchezzuole.

Come nelle migliori storie d'amore, c'è sempre un antagonista di mezzo: a recitare tale ruolo è il , per nulla disposto a rinunciare agli 80 milioni di euro richiesti per il cartellino del belga, cinque dei quali dovranno finire nelle casse della sua precedente squadra, l' .

Nel frattempo, i due 'amanti' hanno raggiunto l'intesa che in questo caso è puramente economica: secondo 'La Gazzetta dello Sport' Lukaku percepirebbe una cifra tra i 6 e i 6,5 milioni, il che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa (supererebbe di poco il promesso sposo nerazzurro Diego Godin).

Sarebbe una certificazione del pensiero che l'Inter nutre nei confronti del bomber ex , un marchio indelebile in uno spogliatoio che troppo spesso ha finito per implodere, spaccato da clan e rapporti al veleno tra gli stessi giocatori.

Lukaku andrebbe a guadagnare, euro più euro meno, la stessa somma di Manchester che è il risultato di una clausola secondo cui il 20-25% dello stipendio scatta con l'accesso alla , competizione che i 'Red Devils' non disputeranno.

Il prossimo 20 luglio a Singapore l'Inter affronterà proprio la squadra di Ole Gunnar Solskjaer in amichevole nell'International Champions Cup: Lukaku spera di giocarla da interista con il permesso di Don Rodrigo. Pardon, del Manchester United.