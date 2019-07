Calciomercato Inter, Lukaku caldo: mercoledì blitz a Manchester?

L'Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku: possibile incontro col Manchester United mercoledì per cercare l'accordo.

L', nonostante le buone prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America, è ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte, vista la decisione di dare il benservito a Mauro Icardi.

Come noto il primo nome sul taccuino del nuovo allenatore nerazzurro è quello di Romelu Lukaku, bomber belga del .

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani o comunque nei prossimi giorni una delegazione della società milanese dovrebbe volare a Manchester per incontrare la dirigenza dei Red Devils.

Come noto, almeno per il momento, la dirigenza inglese non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo del cartellino, che è stato fissato in 75 milioni di sterline, ossia circa 83 milioni di euro.