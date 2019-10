Calciomercato Inter, Giroud difficile: Petagna idea per gennaio

L'Inter proverà a regalare a Conte un nuovo attaccante a gennaio: difficile arrivare a Giroud, le alternative sono Petagna e Lasagna.

Un attaccante. Questa la richiesta di Antonio Conter all' per il prossimo mercato di gennaio. Il tecnico nerazzurro ha infatti capito di avere poche opzioni là davanti, dove a complicare le cose è ora l'infortunio di Alexis Sanchez.

Per questo il club meneghino a gennaio è pronto a investire nuovo capitale per portare a Milano un altro centravanti, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'Inter non ha infatti intenzione di scommettere ora su uno svincolato, non avendo trovato un nome appetibile tra quelli disponibili, con l'idea dei nerazzurri che sarebbe invece quella di provare ad aggiudicarsi un attaccante importante senza dover però spendere cifre elevate.

Difficile arrivare a Olivier Giroud. Sebbene il francese abbia fatto intendere di essere pronto a lasciare il a gennaio nel caso in cui Franck Lampard dovesse continuare a tenerlo alle spalle di Tammy Abraham e Michy Batshuayi nelle gerarchie, difficilmente i blues si priveranno del Campione del Mondo a stagione in corso.

Il motivo? Il blocco del mercato che non permetterebbe al Chelsea di rimpiazzare immediatamente Giroud.

Una strada maggiormente percorribile per l'Inter potrebbe essere allora quella che porta ad Andrea Petagna. Alla l'ex ha dimostrato di poter reggere da solo il peso dell'attacco, guadagnandosi così l'attenzione dei nerazzurri, dove sarebbe chiamato a ricoprire un ruolo da comprimario. Resta aperta infine la pista Kevin Lasagna dell' .