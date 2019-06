Calciomercato Inter, Dani Alves può essere la sorpresa: lo vuole Conte

Svincolatosi dal PSG, Dani Alves arriverebbe a costo zero in Serie A: l'Inter ci pensa, ma su di lui ci sono anche Barcellona, City e Dortmund.

Dopo due stagioni di dominio in e mancato nuova vittoria della , Dani Alves ha lasciato il . Svincolato, a costo zero, l'esperto esterno destro sceglierà nelle prossime settimane la sua nuova destinazione. Che potrebbe anche essere nuovamente italiana: l'.

Secondo France Football, infatti, Conte avrebbe chiesto Dani Alves come interprete esperto per la corsia esterna. Tra i migliori terzini destri del nuovo millennio, il brasiliano giocherebbe alto nel 3-5-2 del nuovo tecnico, ruolo che ha comunque già ricoperto in passato.

Sulle tracce di Dani Alves ci sono ovviamente diverse squadre, tra cui l'ex . Non solo, visto che il terzino potrebbe giocare in con la maglia del e confrontarsi così in un nuovo campionato dopo torneo brasiliano, , e .

In lizza anche il di Guardiola, tecnico con cui Dani Alves è diventato veramente grande dopo aver mostrato grandi cose con la maglia del . Ultima ma non ultima la possibilità cinese, esperienza che sembrebbe attirare il verdeoro.

Nonostante i 36 anni compiuti lo scorso maggio, Dani Alves continua ad essere tra i migliori interpreti nel suo ruolo. Ne è consapevole anche l'Inter, pronta a riportarlo in Serie A dopo la stagione passata con la maglia della e terminata con la finale di Champions e due trofei.

All'Inter proverebbe ad aumentare i titoli nella sua sconfinata bacheca, di fatto una delle più luminose nell'intera storia calcistica mondiale: tra Bahia, Nazionale brasiliana, Siviglia, Barcellona, Juventus e PSG, infatti, Dani Alves ha portato a casa 42 medaglie d'oro.