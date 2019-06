Calciomercato Inter, Agoumé la scommessa per il centrocampo: accordo con il Sochaux

Accordo raggiunto per il passaggio di Agoumé in nerazzurro, l'Inter verserà 4,5 milioni più bonus al Sochaux. C'è anche il sì del giocatore.

Affare in dirittura d'arrivo. L' in queste ore ha sbloccato la trattativa con il Sochaux per arrivare a Lucien Agoumé, centrocampista francese che potrebbe diventare presto uno dei primi acquisti del nuovo corso targato Antonio Conte.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i dirigenti nerazzurri durante un incontro con quelli del Sochaux hanno raggiunto un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro più importanti bonus.

Presente al meeting di mercato anche Djibril Niang, agente del giocatore, con il giovane talento della Nazionale francese che ha già dato la propria disponibilità al trasferimento in nerazzurro. Ottenuto da tempo il sì del giocatore, l'Inter ora ha convinto anche il club transalpino a lasciar partire il classe 2002.

Collezionate 16 presenze stagionali tra Ligue 2 e Coppa di , Agoumé è un centrocampista centrale che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Una duttilità che, unita alla sua possente struttura fisica e qualità palla al piede, ha già portato diversi addetti ai lavori a paragonarlo al connazionale Paul Pogba.

Un confronto importante, che il francese vuole ora dimostrare di poter reggere in nerazzurro.