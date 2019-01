Calciomercato Genoa, Sturaro in prestito dalla Juventus: è ufficiale

Stefano Sturaro è un nuovo giocatore del Genoa. Operazione chiusa con la Juventus sulla base di un prestito con possibile obbligo di riscatto.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Stefano Sturaro è un nuovo giocatore del Genoa .

A comunicare il buon esito della trattativa, è stata la Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Stefano Sturaro proseguirà la sua stagione nelle fila del Genoa. Il centrocampista sanremese, dalla scorsa estate in prestito allo Sporting CP, passa ora alla squadra rossoblu, a titolo temporaneo fino al mese di giugno”.

Il club bianconero, ha anche specificato quelle che sono le condizioni alle quali l’operazione si è chiusa.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali”.

Per Sturaro si tratta di un ritorno al Genoa . Cresciuto calcisticamente proprio nel club ligure, all’ombra della Lanterna si è messo in luce in Serie A nell’annata 2013/14 e nella prima parte di quella 2014/15, prima di approdare alla Juventus nel gennaio del 2015. Il centrocampista, che ha anche presto parte con la Nazionale Azzurra ad Euro 2016, con la maglia bianconera ha vinto quattro Scudetti, quattro Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.