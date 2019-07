Calciomercato Genoa, Barreca è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Antonio Barreca torna in Italia: ufficiale il trasferimento al Genoa. Arrriva in prestito con diritto di riscatto, ha giocato con Monaco e Newcastle.

Il di Aurelio Andreazzoli prende forrma: dopo Gumüs, Zapata, Pinamonti e Jaroszynski, oltre a diverrse conferme, è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto di Antonio Barreca.

Il terzino sinistro torna in con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arriva dal : si era trasferito in nell'estate scorsa, per poi trascorrere la seconda parte di stagione in prestito al .

Ilasse 1995, scuola , ha esordito in con i granata dopo le parentesi con e in prestito. In Serie A conta 37 presenze, tutte con la maglia del club piemontese.

Nella scorsa stagione ha totalizzato soltanto 10 presenze tra campionato e coppe, trovando anche l'esordio in . Ora il ritorno in Italia, per rilanciarsi nel Genoa di Andreazzoli.