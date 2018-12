Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Bologna vicino a Sansone e Soriano

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 30 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

ATALANTA, RINNOVO DI FREULER AD UN PASSO

Secondo 'Sky Sport', l'Atalanta ha praticamente concluso l'accordo per il rinnovo di Remo Freuler. Sul centrocampista svizzero si comincia a registrare l'interesse di molte squadre e i bergamaschi non vogliono lasciarlo sfuggire, quantomeno non senza avereun forte potere contrattuale.

Luis Muriel si muove a grandi passi verso la Fiorentina , che lo corteggia da settimane. Fino ad oggi vi abbiamo raccontato anche l'inserimento del Milan, ma in queste ore il colombiano ha scelto di mantenere la parola data alla Viola. Lo riporta 'Sky Sport'.

Il Bologna ha messo nel mirino Roberto Soriano e Nicola Sansone. Entrambi sono del Villarreal, anche se il primo al momento è in prestito al Torino, senza trovare però fortuna. Il Bologna per questo sta trattando solo con il Villarreal, perché i granata lascerebbero partire Soriano. Lo riporta 'Sky Sport'.

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per il calciomercato di gennaio in virtù della discontinuità di Simeone. La prima scelta è Manolo Gabbiadini , ormai corpo estraneo a casa Southampton pronto a tornare in Italia (c'è anche il Bologna). L'alternativa per i viola è quella di puntare su Lapadula .

Non ci sarà l'Italia nel futuro prossimo di Rodrigo Caio : il difensore brasiliano ha firmato per il Flamengo che lo ha acquistato ufficialmente dal San Paolo. Il classe 1993 era finito anche nel mirino di alcune squadre italiane, tra cui Milan e Lazio : rinviato ancora una volta dunque l'approdo in Europa, dopo che nel 2015 fu ad un passo dal trasferimento al Valencia, saltato a causa di un esame medico non andato a buon fine.

CHEGOU!



RODRIGO CAIO É DO FLAMENGO! https://t.co/uIXQq69sMY — Flamengo (@Flamengo) 29 dicembre 2018

Il Barcellona , attraverso un comunicato ufficiale, ha smentito le notizie secondo le quali avrebbe già un accordo con Rabiot : “Il club afferma di non avere violato alcun regolamento riguardante la firma di giocatori del PSG. Gli unici contatti sono stati effettuati nel mese di agosto e ora una settimana fa. In entrambi i casi, sono stati presi contatti con i dirigenti sportivi del PSG per mostrare l'interesse nei confronti di Adrien Rabiot. Il Barcellona nega l'esistenza di qualsiasi tipo di accordo con il giocatore del PSG Adrien Rabiot ".

Le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri rischiano di trasformarsi in un chiaro assist per il Milan , interessato ad Alvaro Morata : " Sa destreggiarsi bene nell'area di rigore ma devo dire che Hazard sta facendo bene da punta centrale e, come soluzione, al momento la preferisco" . Una rottura parzialmente sanata con la convocazione per il match sul campo del Crystal Palace, in cui Morata ha fatto il suo ingresso nel quarto d'ora finale dopo quattro gare di fila in cui era arrivata l'esclusione.

È Gabriel Brazao il profilo costantemente seguito dall' Inter : brasiliano classe 2000, è stato nominato miglior portiere degli ultimi Mondiali U17 che si sono disputati in India, chiusi al terzo posto dal Brasile. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di lasciarlo in prestito magari al Cruzeiro , suo attuale club, prima di chiamarlo a Milano in estate per iniziare il suo processo di crescita in Italia.

La Roma è pronta a continuare a puntare su Schick , qualora però nelle prossime settimane in casa giallorossa si dovesse cambiare idea, sarebbe Batshuayi , il cui cartellino è di proprietà del Chelsea ma che in questa stagione veste la maglia del Valencia in prestito, il giocatore in pole per la sostituzione del talento ceco. Per il centrocampo invece, nel mirino di Monchi ci sono Weigl del Borussia Dortmund e Pulgar del Bologna.

Tiemoué Bakayoko sta conquistando i tifosi del Milan e Gennaro Gattuso dopo un avvio da incubo che ha messo a rischio il riscatto dal Chelsea : "Non so cosa mi riserverà il futuro, non dipende da me. Saranno i due club a prendere una decisione definitiva: ne parleremo a fine stagione per capire il da farsi". Per Bakayoko il Milan dovrà sborsare 35 milioni , cifra alta e resa complicata dalle sanzioni UEFA per il FPF.

Secondo 'GianlucaDiMarzio.com', la SPAL sarebbe a un passo dal colpo in porta: in arrivo Emiliano Viviano dallo Sporting Lisbona. L'ex estremo difensore di Fiorentina e Sampdoria arriverebbe in Emilia in prestito secco dai portoghesi. I club potrebbero poi tornare a parlarsi a fine anno per definire un trasferimento in caso di salvezza della squadra di Semplici.

La Fiorentina continua la caccia all'attaccante: l'ultima idea, secondo 'La Nazione', è Gianluca Lapadula . La punta ex Milan e Pescara è ai margini della rosa del Genoa , ma Prandelli potrebbe volerlo valutare meglio prima di cederlo subito a gennaio. I toscani vorrebbero provare a chiudere l'operazione in prestito. Alternative sono Muriel e Gabbiadini.

Il profeta Hernanes è tornato a casa: ufficiale la firma con il San Paolo , il club in cui è cresciuto e in cui è un'istituzione. Aveva lasciato e la Juventus e la Serie A nel febbraio 2017 per trasferirsi all'Hebei Fortune. Con il club brasiliano, con cui ha già 150 presenze, ha firmato un contratto fino al 2021 e ha dichiarato di voler vincere la Libertadores.

Con Fabregas inarrivabile per questioni economiche e volontà di Sarri, il Milan inizia a pensare agli acquisti low cost. Due i nomi identificati dalla dirigenza rossonera per il centrocampo: Miguel Veloso e Sandro . Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il Milan potrebbe ragionare su uno scambio di prestiti, cedendo qualche altro centrocampista fuori dal progetto tecnico.