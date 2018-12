Calciomercato: Rodrigo Caio-Flamengo ufficiale, piaceva al Milan

Rodrigo Caio, per diverso tempo obiettivo del Milan, è ufficialmente un nuovo giocatore del Flamengo: il difensore ex San Paolo è costato 5 milioni.

Rodrigo Caio, in Serie A, non vi approda. Il difensore rimane in patria, passando ufficialmente dal San Paolo ai rivali del Flamengo.

Il centrale classe '93, accostato per diversi mesi al Milan, sceglie un altro rossonero: il rublonegro del club brasiliano, che ha fatto firmare a Caio un contratto di quattro stagioni.

Di recente, su di lui aveva messo gli occhi anche il Barcellona: i blaugrana, però, per rinforzare il proprio pacchetto arretrato alla luce dei diversi infortuni rimediati in quel settore, hanno poi scelto l'ex interista Murillo.

L'operazione con cui il Flamengo si è assicurato Rodrigo Caio dal San Paolo, dovrebbe ammontare a circa 5 milioni di euro per il 50% del cartellino.