Calciomercato Milan, per il centrocampo sguardo in casa Genoa: Sandro o Veloso

Continua la ricerca del Milan di un mediano che possa completare un reparto cortissimo. Ora si guarda in casa Genoa, con i nomi di Sandro e Veloso.

"Un attaccante che faccia la prima punta e l'esterno, e un centrocampista". Gennaro Gattuso ha le idee chiare su quali siano le necessità del suo Milan e cosa chiedere a Leonardo per il nuovo anno. Con il mercato pronto a entrare nel vivo, i rossoneri devono completare una rosa che si è scoperta troppo corta a centrocampo.

I nomi nuovi per quanto riguarda la mediana giungono direttamente da Genova. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', i rossoneri potrebbero andare su uno dei mediani rossoblù per allungare le rotazioni in mezzo. Sono Sandro e Miguel Veloso le ultime due idee dei rossoneri, che hanno sempre lavorato storicamente bene con il Genoa.

Sia il brasiliano che il portoghese stanno vedendo gli spazi un po' più chiusi data l'ottima crescita di Rolon come perno centrale del centrocampo, per cui per il Milan si tratterebbe di un'operazione comunque molto low cost.

I rossoneri si dovrebbero far carico dell'ingaggio, ma potrebbero alleggerire l'operazione inserendo Bertolacci, José Mauri o Montolivo, tutti centrocampisti di riserva fuori dal progetto tecnico, o addirittura in scadenza di contratto nel 2019.

Sembra sfumato definitivamente Fabregas, su cui Maurizio Sarri è stato chiarissimo: lui e Jorginho sono gli unici registi di centrocampo nella rosa del suo Chelsea e non c'è l'intenzione di privarsene. Gattuso ne ha anche sottolinato il prezzo molto elevato, forse troppo per le casse del Milan ("Non aspettatevi tanto, si può fare poco").

Se a centrocampo permangono dubbi, meno ce ne sono in attacco, dove tutto fa pensare che l'arrivo di Luis Muriel sia imminente. In conferenza stampa Gattuso ha parlato proprio dell'attaccante ex Udinese e Sampdoria, ora al Siviglia con poco successo: gli ha già identificato anche la posizione in campo.

"Può fare l'esterno, bisogna sfruttarlo. Bisogna farlo attaccare verso la porta. Può anche fare la seconda punta. Non so se l'abbiamo preso, ma ne abbiamo parlato".

Secondo 'Estadio Deportivo' l'operazione è in via di definizione: mancherebbero soltanto le clausole per decidere il diritto di riscatto per l'estate prossima. Muriel a Siviglia non ha mai trovato la sua dimensione ideale ed è finito per essere spesso un bersaglio dei tifosi per la sua scarsa vena realizzativa.