Calciomercato Fiorentina, Lapadula in prestito è l'ultima idea per l'attacco

Ai margini della rosa del Genoa, Gianluca Lapadula potrebbe essere l'attaccante che sta cercando la Fiorentina per gennaio. Ma Prandelli prende tempo.

Continua la ricerca di un attaccante da parte della Fiorentina per gennaio. Dopo l'ennesima prova offensiva poco convincente contro il Genoa, si è confermata la necessità di avere un altro giocatore che possa alternarsi a Simeone come punta centrale.

Soltanto quattro volte in tutto il girone di andata la squadra di Pioli è riuscita a segnare due o più goal, un dato che preoccupa il tecnico, nonostante la classifica sia comunque positiva e la zona Europa League disti solo quattro punti.

L'ultima idea della Fiorentina, secondo 'La Nazione', è Gianluca Lapadula. L'attaccante che si è imposto con il Pescara in Serie B è ormai ai margini della rosa del Genoa, dopo non aver brillato particolarmente nella scorsa annata. La Fiorentina vorrebbe prenderlo in prestito.

L'esplosione di Piatek e la crescita di Kouamé lo hanno messo praticamente ai margini della rosa e un suo addio a gennaio è quasi annunciato, anche se Cesare Prandelli sembra voglia ancora prendersi del tempo per valutare tutti gli elementi a sua disposizione in rosa prima di prendere decisioni.

Al momento in stagione l'attaccante di origini peruviane è fermo a 8 minuti giocati in Serie A, mentre è stato titolare nella sconfitta interna ai rigori contro l'Entella, in cui ha anche segnato un goal. L'anno scorso si era fermato a 6 reti, mentre nella prima in Serie A con il Milan era arrivato a 8, con 4 assist.

RImangono sempre vive le piste parallele che portano a Gabbiadini e Muriel, secondo ViolaNews, mentre sul fronte delle uscite è stato rinnovato il prestito, con diritto di riscatto, del terzino Gilberto al Fluminense.