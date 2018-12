Hernanes torna a casa in Brasile: ufficiale la firma con il San Paolo

Il profeta Hernanes, ex Lazio, Inter e Juventus, ha firmato con il San Paolo, club in cui è cresciuto, dopo due anni trascorsi in Cina.

Dopo tanti anni in Italia e un passaggio in Cina, il profeta Hernanes è ufficialmente un giocatore del San Paolo per la terza volta nella sua carriera. Il classe 1985 ha firmato un contratto di tre anni con il club in cui è cresciuto e con cui ha conquistato una carriera in Europa.

Dopo aver lasciato la Juventus a inizio 2017, Hernanes si è accasato all'Hebei Fortune, salvo poi tornare una prima volta in prestito al San Paolo nella seconda metà dell'anno. Il 2018 lo ha trascorso interamente in Asia, prima di decidere di firmare di nuovo con la squadra della sua vita.

Pois é, galera... Aconteceu de novo, só que dessa vez é ainda melhor: @hernanes assina por 3 anos e é, definitivamente, do São Paulo. #PROF3TIZADO pic.twitter.com/nlt9TpkXJY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 dicembre 2018

Hernanes, 184 presenze e 42 goal nella nostra Serie A, ha compiuto 33 anni lo scorso 29 maggio e ha firmato un contratto fino al 2021 con il Tricolor, per quello che presumibilmente sarà l'ultimo contratto della sua carriera. Il suo cartellino, secondo 'Globo Esporte', è stato pagato 3 milioni di euro.

150 presenze e due titoli brasiliani per il profeta al San Paolo, che torna con un obiettivo ben preciso: conquistare la Libertadores.