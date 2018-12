Calciomercato Milan, Bakayoko: "Futuro? Non dipende da me"

Tiemoué Bakayoko non dissipa i dubbi sul suo proseguo al Milan: "Qui sono felice ma la decisione non è mia. Voglio segnare a San Siro".

Il ritorno alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza ha concesso, quantomeno, al Milan di acquistare un po' di serenità prima del rientro in campo nel 2019, quando la sosta invernale sarà esaurita.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

SPAL piegata grazie a Castillejo e Higuain, oltre ad una prova non male di Tiemoué Bakayoko: il francese ha rischiato anche di segnare il suo primo goal in maglia rossonera, se solo non si fosse coordinato in maniera sbagliata per calciare un rigore in movimento.

Rete soltanto sfiorata che rischia di diventare una piacevole ossessione, come dichiarato dall'ex Monaco ai microfoni di 'Milan TV'.

"Vorrei tanto segnare il mio primo goal a San Siro, ma sono sicuro che arriverà presto. Sono paziente e aspetto questo momento".

In zona mista ha invece parlato del suo futuro, ancora incerto alla luce dei 35 milioni di euro previsti per il riscatto del Milan dal Chelsea, divenuto complicato dopo le sanzioni dell'UEFA al club rossonero.

"Qui a Milano sono felice, purtroppo non deciderò io ma il Milan e il Chelsea. A fine stagione discuteremo per capire come agire". L'articolo prosegue qui sotto

Rispetto alle prime settimane caratterizzate da prove pessime e incolori, è tutto un altro Bakayoko.