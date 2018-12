Calciomercato Milan, da Sarri un assist per Morata: "Hazard bene da falso nove"

Maurizio Sarri non rimpiange Alvaro Morata, seguito dal Milan: "Hazard sta facendo bene da finalizzatore, è una soluzione che preferisco".

Non convocato per quattro delle ultime cinque partite di Premier League del Chelsea: la situazione di Alvaro Morata è questa, forse il momento peggiore da quando lo spagnolo indossa la maglia dei 'Blues'.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Con l'avvicinarsi dell'inizio della finestra invernale del calciomercato, il nome di Morata è tornato ad essere accostato al Milan: a tal proposito, si è avanzata anche l'ipotesi di un clamoroso scambio con Gonzalo Higuain, stimatissimo da Maurizio Sarri che lo ha allenato con grande successo a Napoli.

Proprio il tecnico toscano ha confermato come lo spagnolo ex Juventus faccia grande fatica a rientrare nei suoi piani tecnici.

"Nelle ultime gare ho adottato la soluzione di Hazard al centro dell'attacco e devo dire che la preferisco. Poi per il futuro è tutto aperto".

Per Morata parole comunque positive, ma non abbastanza per la conferma di un futuro da protagonista ancora a Londra.

L'articolo prosegue qui sotto

"Alvaro è migliore a destreggiarsi nell'area di rigore, ma devo dire che Eden sta migliorando sotto questo aspetto: attacca bene gl spazi e lo ritengo un fattore positivo".

Contro il Crystal Palace, Morata è tornato tra i convocati: per lui ingresso nel quarto d'ora finale al posto di Giroud, quando il risultato era già sullo 0-1 dopo il goal decisivo di Kanté ai fini della vittoria finale.

Su di lui pesa un rendimento tutt'altro che eccezionale: appena cinque le reti realizzate in Premier e due in Europa League. Un po' poco per sperare di essere titolare fisso del Chelsea.