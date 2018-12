Calciomercato Inter, Brazao nel mirino di Ausilio

Gabriel Brazao è il nuovo nome in prospettiva per l'Inter: classe 2000 del Cruzeiro, è stato il miglior portiere degli ultimi Mondiali U17.

Il mercato di gennaio dell'Inter non sarà caratterizzato da grandissimi colpi ma soltanto da aggiustamenti alla rosa, ove possibile, in modo da rinforzare il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti che avrà anche l'impegno dell'Europa League da onorare al meglio.

Uno di questi 'piccoli' rinforzi potrebbe arrivare direttamente dal Brasile: come riportato da 'Sky Sport', i nerazzurri starebbero monitorando con estrema attenzione il profilo di Gabriel Brazao, portiere del Cruzeiro con cui non ha però ancora esordito in prima squadra.

Trattasi infatti di un classe 2000 che ha compiuto 18 anni soltanto lo scorso 5 ottobre, ma già di grande prospettiva per il futuro: con la Seleçao ha giocato i Mondiali U17 disputatisi in India e conclusi al terzo posto dai verdeoro.

Per Brazao, invece, un riconoscimento individuale niente male: è stato eletto infatti miglior estremo difensore di tutta la competizione grazie alle sue parate, che non devono essere passate inosservate agli addetti ai lavori.

L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di bloccarlo a gennaio e di lasciarlo in prestito al Cruzeiro fino a giugno, quando sbarcherebbe in Italia per iniziare il suo personale processo di crescita. Magari seguendo le orme di un certo Julio Cesar.