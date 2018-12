Calciomercato Bologna, asse col Villarreal per Sansone e Soriano

Il Bologna vuole rafforzarsi nel mercato di gennaio. Soriano non trova fortuna al Torino, così come Sansone al Villarreal. Trattativa avviata.

Roberto Soriano e Nicola Sansone potrebbero presto diventare due nuovi giocatori del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi vuole raggiungere la salvezza a fine anno e due rinforzi di questo calibro potrebbero sicuramente dare una mano.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'asse con il Villarreal è ormai aperto e ci sono buoni margini di riuscita della trattativa. SI tratta di due prestiti con diritto di riscatto che il Bologna vuole concretizzare al più presto.

Roberto Soriano gioca attualmente con il Torino, ma il suo cartellino è sempre del Villarreal. Non ha trovato fortuna con Walter Mazzarri e non sarebbe contrario a lasciare la maglia granata. La squadra spagnola girerebbe solo il prestito ai rossoblu.

Nicola Sansone ha giocato solo tre partite in questa stagione di Liga e adesso vuole tornare in Italia per rimettersi in gioco. Il Bologna è ottimista.