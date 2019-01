Calciomercato Frosinone, Facundo Ferreyra declina l'offerta

Non sarà, con ogni probabilità, Facundo Ferreyra il prossimo colpo del Frosinone. L’attaccante argentino non gradirebbe la destinazione.

Potrebbe essere sfumato il grande sogno del Frosinone per questa sessione di calciomercato invernale. Non sembrano esserci infatti spiragli per l’approdo alla corte di Marco Baroni di Fancudo Ferreyra.

Nei giorni scorsi, a dare vigore alle voci che volevano il Frosinone sulle tracce dell’attaccante argentino, era stato il presidente del club Maurizio Stirpe che aveva parlato di una trattativa già avviata di un 50% di possibilità di buon esito.

Secondo quanto riportato da A Bola, l’ex attaccante dello Shakhtar Donetsk che oggi milita in Portogallo tra le fila del Benfica, avrebbe deciso di declinare l’offerta perché non attratto dalla prospettiva di trasferirsi nella compagine ciociara che è attualmente in piena lotta per non retrocedere a -6 dall’Empoli quartultimo.

Facundo Ferreyra, 27 anni, è approdato al Benfica la scorsa estate a parametro zero, la sua sin qui non è stata però una stagione fortunata. Dopo un buon avvio, complice anche qualche problema fisico, negli ultimi mesi ha visto pochissimo il terreno di gioco.