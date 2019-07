Calciomercato, l'ex Roma H'Maidat riparte dal Como dopo la galera

L'ex centrocampista della Roma era stato arrestato nel 2018 con l'accusa di rapina a mano armata: dopo 10 mesi di carcere è in prova con il Como.

Dal sogno di affermarsi in una squadra come la al carcere: la strana storia di Ismail H'Maidat potrebbe ora trovare un nuovo capitolo con l'imminente trasferimento al Como, dal quale il centrocampista ha deciso di ripartire.

L'ex giocatore di e Roma sognava di diventare un grande campione con un agente come Mino Raiola, poi l'accusa di aver partecipato a cinque rapine e la condanna a 4 anni di carcere. Una pena scontata ingiustamente per 10 mesi (le indagini hanno poi svelato la sua innocenza) e ora la nuova occasione nel mondo del calcio.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il 24enne è infatti in prova al Como e lo stesso ds ha confermato l'operazione: "Pensiamo di muoverci sulla strada della conferma. Dobbiamo essere soddisfatti noi, ma deve essere soddisfatto anche lui".

Nato in da genitori marocchini, H'Maidat ha cambiato otto squadre in sei anni prima di sbarcare in al Brescia e poi alla Roma, che lo ha successivamente mandato in prestito più volte. Un carattere ribelle, spesso rifiutato anche dagli stessi compagni di spogliatoio: poi la grave accusa e ora la probabile rinascita. Il Como gli ha già fornito una nuova vita calcistica.