Calciomercato estivo 2019, quando inizia e quando finisce?

Le date del calciomercato estivo 2019 in Italia e all'estero.

L'estate del calcio, anche in Serie A, è sinonimo di calciomercato: da giugno in avanti tutte le squadre proveranno a migliorare i rispettivi organici attraverso acquisti e cessioni nel corso della sessione estiva.

In questa pagina tutte le informazioni sulle date ufficiali del calciomercato estivo 2019/2020.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

L'apertura formale del calciomercato in è fissata per lunedì 1 luglio. Di fatto il calciomercato è sempre aperto, con possibilità di portare avanti trattative in ogni momento, ma il deposito e la ratifica dei contratti presso la Lega saranno possibili solo dopo l'apertura ufficiale della sessione.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Il calciomercato estivo si chiuderà lunedì 2 settembre. A differenza dello scorso anno, quando le trattative si chiusero prima dell'inizio della Serie A, la fine della sessione è stata nuovamente spostata dopo le prime giornate di campionato. La decisione è stata presa per allinearsi alle date del calciomercato nella maggioranza dei paesi stranieri.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ESTIVO ALL'ESTERO

Le date di inizio e fine del calciomercato all'estero saranno aggiornate non appena saranno annunciate ufficialmente.