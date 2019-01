Calciomercato Cagliari, Falcinelli, Nandez e Ciano nel mirino

Il Cagliari prova a limare le distanze con il Boca Juniors per Nandez e intanto pensa ad uno scambio Sau-Falcinelli con il Bologna.

Il Cagliari è certamente una delle società che di più si sta muovendo nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver già accolto Birsa e chiuso l’operazione che porterà in Sardegna la prossima estate il difensore polacco Walukiewicz, il club rossoblù è ora impegnato in altre importanti trattative.

Una di esse riguarda Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è da tempo nel mirino della società sarda, per ora però, nonostante lo stesso Cagliari sia pronto ad un grosso sacrificio pur di assicurarselo a titolo definitivo, non si è ancora riuscita a trovare un’intesa con il Boca Juniors.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Tommaso Giulini, l’agente del giocatore e con ogni probabilità anche il direttore sportivo del club argentino, Nicolas Burdisso, al fine di trovare un’intesa sul pagamento. Nei giorni scorsi si è parlato di un esborso da 21 milioni di dollari in due tranche per il 70% del cartellino del giocatore, la volontà del Cagliari sarebbe però ora quella di prendere la totalità del cartellino e quindi va trovato un nuovo accordo. Ma non è tutto.

Il Cagliari infatti è al lavoro anche per rafforzare il suo reparto offensivo. Come riportato da Sky, nel suo mirino c’è Diego Falcinelli. I contatti con il Bologna sono già stati avviati e l’ipotesi è quella di uno scambio con Farias. Da sciogliere sarebbe il nodo legato a dei bonus che spetterebbero al Sassuolo, il club che la scorsa estate ha ceduto proprio Falcinelli ai felsinei nell’ambito di uno scambio con Di Francesco. Anche in questo caso quindi, vanno messi al giusto posto alcuni tasselli del puzzle.

Sempre per il reparto avanzato, sono poi in corso delle trattative con il Frosinone per un possibile scambio che potrebbe portare in Sardegna Camillo Ciano, con Marco Sau chiamato a fare il percorso inverso. Un discorso non discesa, ma non sono escluse novità nei prossimi giorni.