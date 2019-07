Calciomercato Bayern Monaco, Sane vicino: "Siamo fiduciosi"

Il Bayern è pronto a chiudere per l'acquisto più costoso della sua storia. Kovac confessa: "Penso che possiamo prenderlo".

Partiti Robben e Ribery, il è finalmente pronto a chiudere il suo grande colpo estivo. In arrivo dal c'è infatti Leroy Sane, il lungo desiderio di mercato dei tedeschi che negli ultimi giorni si sta evolvendo verso una risoluzione positiva.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

E' lo stesso allenatore del Bayern, Kovac, ad ammettere come la società bavarese sia decisamente fiduciosa riguardo l'arrivo del 23enne tedesco, che ha lasciato la e lo 04 nel 2016 per approdare al Manchester Cty di Pep Guardiola.

In conferenza stampa Kovac ha fatto sognare i tifosi del Bayern:

"La società è molto impegnata su questo fronte, sono molto fiducioso. Penso che possiamo prenderlo, Leroy è un grande calciatore e lo ha dimostrato in e con la Nazionale".

Qualche settimana fa l'affare sembrava sul punto di non andare in porto, vista una richiesta del Manchester City vicina ai 100 milioni. Eppure il Bayern ci ha ripensato, ora disposto a metterne sul piatto anche 90 pur di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

L'acquisto di Sane sarebbe il più costoso nella storia del Bayern e della , persino superiore alla cifra pagata sempre dai bavaresi per Lucas Hernande, approdato alla corte di Kovac per 80 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria.