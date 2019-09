Calciomercato, dal 2020 si cambia: tetto sui prestiti e meno commissioni agli agenti

La FIFA vara nuovi paletti per il calciomercato: limitazioni sui prestiti tra top club e meno benefit in favore dei procuratori. Si parte dal 2020.

Il calciomercato cambia pelle. Dal 2020, infatti, la FIFA si appresta a rendere effettive novità varate che riguardano le cessioni in prestito e le commissioni destinate ai procuratori.

Al fine di proteggere e migliorare il sistema calcio, il FIFA's Football Stakeholders Committee ha fissato importanti paletti riguardanti le finestre di trasferimento.

In primis limitazioni sui prestiti tra grandi club: dal 2020/2021 sarà possibile effettuare massimo 8 operazioni a titolo temporaneo internazionali - in entrata ed uscita - che interessano calciatori dai 22 anni in su. Dal 2022/2023, ne saranno consentite 6.

FIFA and football stakeholders recommend cap on agents’ commissions and limit on loans: https://t.co/FZQ8VcJTtO — FIFA Media (@fifamedia) September 25, 2019

Passiamo poi agli agenti, i quali godranno di meno benefit rispetto a quelli attuali. Questi potranno rappresentare solo una delle 3 parti coinvolte in una trattativa: calciatore, club acquirente o club venditore.

Per quanto concerne le commissioni, involtre, avranno diritto al 10% della somma incassata dalla società rappresentata che cederà un giocatore, al 3% dell'ingaggio dei propri assistiti e al 3% dalla società rappresentata che concluderà un acquisto.

Le novità, verranno discusse nel prossimo Consiglio della FIFA in programma il 24 ottobre e si punta all'approvazione per inserirle dal prossimo anno.