Cagliari-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa lo Spezia nella 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano nella 9ª giornata del campionato di . I sardi occupano attualmente l'11°posto in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i liguri invece si trovano in 13ª posizione a quota 9 con un cammino di 2 successi, 3 pareggi e 3 k.o.

Fra le due formazioni quello della Sardegna Arena sarà il primo incrocio assoluto nel massimo campionato. Gli isolani, tuttavia, hanno vinto tutte e 4 le ultime sfide interne in Serie A contro compagini liguri e soltanto fra il 1974 e il 1982 sono arrivati a 5 successi casalinghi di fila.

Pur avendo subito al momento ben 17 reti, il Cagliari è assieme alla l'unica squadra del campionato a non avere ancora subito goal di testa. Cagliari e Spezia sono inoltre le due formazioni che hanno realizzato più reti sugli sviluppi di corner, 3 per parte.

I sardi vengono da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite del torneo, e in settimana hanno eliminato il Verona in Coppa Italia, mentre lo Spezia è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria negli ultimi 4 impegni di campionato, e ha superato il in Coppa .

João Pedro e Giovanni Simeone, quest'ultimo indisponibile per positività al Covid-19, sono i bomber del Cagliari in Serie A con 5 goal per parte, il bulgaro Andrej Galabinov, invece, che non sarà della partita per infortunio, è il giocatore più prolifico dello Spezia con 3 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SPEZIA

Cagliari-Spezia si disputerà la sera di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 1ª assoluta fra le due squadre in Serie A, è previsto alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il confronto Cagliari-Spezia. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

La sfida Cagliari-Spezia potrà essere vista dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go. La partita potrà infatti essere seguita sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà preoccuparsi di scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, nella seconda basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati, inoltre, potranno vedere Cagliari-Spezia anche acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che fra i diversi eventi sportivi, trasmette anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Di Francesco avrà ancora indisponibili, causa positività al Covid-19, due pilastri dell'undici titolare come Godin e Simeone. Ai box, ma per infortunio, anche Ceppitelli e Lykogiannis, mentre è nuovamente a disposizione Faragò, in panchina in , e potrebbe esserlo Luvumbo. Davanti a Cragno, la difesa vedrà probabilmente la conferma dal 1' di Klavan, uscito malconcio per una forte contusione alla testa dalla sfida di con la Juventus. L'estone farà coppia al centro con Walukiewicz, mentre Zappa e Tripaldelli saranno con ogni probabilità i due esterni bassi. In mediana si rivedrà dal 1' Nandez, che ha concluso l'isolamento fiduciario. Con lui ci sarà il playmaker Marin. Davanti debutto dal 1' per Pavoletti in questa stagione. A supporto del bomber toscano i tre trequartisti Sottil (favorito su Ounas), João Pedro e Rog.

Italiano confermerà il classico 4-3-3 dello Spezia e farà leva sulla voglia di rivalsa di diversi ex. In attacco, accanto a Gyasi e Nzola, il brasiliano Farias è favorito su Agudelo per completare il tridente. A centrocampo la regia sarà affidata a Matteo Ricci, con Pobega ed Estevez mezzali. In porta agirà Provedel, mentre i due terzini saranno l'altro ex, Mattiello, sulla destra, e Simone Bastoni a sinistra. Al centro la coppia composta da Terzi e Chabot. Sicuramente assenti per infortunio i vari Galabinov, Verde, Zoet, Bartolomei, Leo Sena e Capradossi, mentre appare difficile il recupero per la trasferta in Sardegna di Juan Ramos, Dell'Orco e Ferrer, tutti e tre acciaccati.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Nandez, Marin; Sottil, João Pedro, Rog; Pavoletti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Mattiello, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Pobega, Ricci M., Estevez; Gyasi, Nzola, Farias.