Il Cagliari sogna un altro grande ritorno: c’è Nainggolan nel mirino dei rossoblù

Dopo aver accolto Claudio Ranieri, il club sardo pensa ad un altro grande colpo: Nainggolan è pronto a svincolarsi dall’Anversa.

Un altro grande ritorno per tentare di imboccare la strada che conduce dritta in Serie A. Il Cagliari, dopo aver riaccolto Claudio Ranieri, sogna ora di poter riportare a casa Radja Nainggolan.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ a rendere la cosa più di una semplice suggestione, è la difficile annata che il centrocampista belga sta vivendo all’Anversa. Fuori rosa da ottobre, da quando cioè è stato ‘pizzicato’ a fumare in panchina durante una partita, è destinato a svincolarsi ad inizio gennaio.

Il Cagliari ci sta facendo più di un pensiero, anche se aggiungere un altro ingaggio pesante, dopo quello di Ranieri, non è cosa semplice soprattutto tenendo conto che non c’è la certezza di tornare in Serie A ma Nainggolan, che già in passato ha dimostrato di tenere molto al club sardo, potrebbe accettare cifre al ribasso, pur di far ritorno in una città che ama moltissimo (vi trascorrerà anche il Capodanno).

Nainggolan rappresenterebbe ovviamente un innesto di lusso e di esperienza, per un centrocampo che ha dovuto fare i conti con tanti infortuni. Questo nonostante le ultime annate siano state contraddistinte da vari problemi (patente ritirata nel 2021 per guida in stato di ebbrezza ed eccesso di velocità, e arresto nel 2022 per guida senza patente).

Per il centrocampista belga si tratterebbe eventualmente del terzo ritorno al Cagliari, quello che darebbe inizio alla sua quarta avventura in rossoblù. Con la maglia del club sardo ha già giocato 188 partite in carriera, condite da 14 goal.