Cagliari, Pavoletti chiarisce: "Scherzavo con Cigarini, mi sono ritrovato a terra"

Leonardo Pavoletti fa chiarezza sul suo infortunio: "Pugni con Birsa? Mi dispiace che le famiglie ne risentano, io scherzavo solo con Cigarini".

Il nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti ha scosso profondamente l'ambiente in casa , mentre sulle dinamiche dell'incidente si sono scatenate tante voci riguardo una presunta rissa con Birsa. Il diretto interessato ha voluto fare chiarezza insieme al compagno Luca Cigarini .

I due giocatori sono intervenuti in conferenza stampa, l'attaccante ha subito messo le cose in chiaro:

"Siamo usciti dal ristorante, io e Cigarini abbiamo un rapporto speciale, iniziamo a giocare e spingerci, ci sono altri compagni fuori, poi ci richiamano perché era il momento di andare via. Io faccio una torsione e vado a terra. Si dice che con Birsa ci siamo presi a pugni, ma non c'è stata nessuna scazzottata, mi dispiace che anche le famiglie ne risentano. Io scherzavo solo con Cigarini, la sfortuna è che mi è ceduto sto ginocchio e mi sono ritrovato a terra senza un perchè".

Pavoletti ha spiegato anche il motivo del comunicato espresso in maniera fredda dalla società:

"Il comunicato è stato freddo perché è stato un fulmine a ciel sereno, quando casco sento leggermente male. Poi resto in giro, vado in un altro locale, rido e cammino normalmente. Se avessi zoppicato non avrei continuato, il giorno dopo nel pomeriggio mi si è gonfiato, ho chiamato il dottore e abbiamo fatto gli esami. C'era parecchio versamento, abbiamo aspettato pregando e lunedì abbiamo avuto il responso".

Il giocatore italiano ha espresso i suoi primi dubbi sull'operato del chirurgo, valutando anche la possibilità di essere operato da un altro:

"Fink ha dato la sentenza definitva, la conferenza è di oggi perché prima non c'era la certezza del crociato rotto. Tutto è nato per chiacchiericci, potrei dire qualsiasi cosa su WhatsApp. Si sperava che finisse lì, invece è diventata una cosa stratosferica con Maran, contro Maran, sembrava Gomorra... Dubbi sul chirurgo? Dopo che un giocatore si rompe di nuovo il crociato è giusto che si ponga delle domande, poi Fink è il numero uno al mondo e probabilmente mi farò operare nuovamente da lui".

Anche Cigarini ha voluto dire la sua sull'episodio che ha scatenato tante versioni diverse:

"A noi non giovano queste voci, ma le malelingue ci sono ovunque. Qualcuno magari si diverte a mettere in giro queste voci infondate e ridicole. Basti pensare a Oliva, ha la febbre e non gioca perchè è contro Maran?".

Pavoletti chiede poi ulteriore chiarezza e difende il compagno Birsa, il presunto 'colpevole' secondo le voci circolate nelle ultime ore: