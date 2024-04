Cagliari-Juventus in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Anticipo serale della 33ª giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CAGLIARI-JUVENTUS: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La Juventus, nell'anticipo serale del venerdì valido per la 33ª giornata di Serie A, è chiamata a superare l'ostacolo Cagliari.

Se Madama (reduce dallo scialbo 0-0 nel derby col Torino) è impegnata a consolidare il piazzamento Champions e tenere a distanza le inseguitrici, i sardi col 2-2 ottenuto in extremis sul campo dell'Inter si sono dimostrati tra le squadre più in forma del momento. I rossoblù di Ranieri ad oggi sarebbero salvi, così come i bianconeri taglierebbero il traguardo del ritorno nell'Europa dei grandi.

Tutto su Cagliari-Juve: le formazioni dell'anticipo, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

CAGLIARI-JUVENTUS IN DIRETTA VENERDÌ 19 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Cagliari-Juventus Competizione Serie A Data 19 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Unipol Domus (Cagliari)

CAGLIARI-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI VENERDÌ 19 APRILE

CAGLIARI-JUVENTUS IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

Ranieri si avvia a confermare il 3-5-2 di San Siro, col tandem d'attacco Luvumbo-Lapadula e una mediana solida formata da Deiola, Makoumbou e Sulemana. Nandez e Augello a tutta fascia, in retroguardia Zappa fa il braccetto.

Recuperato Szczesny in casa Juve col polacco che potrebbe riprendersi i pali bianconeri, anche se Allegri scioglierà le riserve solo in extremis (Perin scalda i motori). Ballottaggio Chiesa-Yildiz in attacco, mentre Kostic risulta ancora in pole per una maglia a sinistra. Miretti non convocato per un problema all'alluce.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

CAGLIARI-JUVENTUS: IL CONFRONTO

Juve nettamente in vantaggio rispetto al Cagliari nel bilancio dei precedenti: 49 vittorie bianconere a 15, con 30 pareggi a completare il quadro dei 94 incroci fin qui andati in scena.