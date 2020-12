Cagliari-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita l'Inter nel lunch match dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco ospita l'Inter di Antonio Conte nel lunch match dell'11ª giornata del campionato di . I sardi sono undicesimi in classifica con 12 punti, gli stessi del , e hanno collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, i nerazzurri si trovano al 2° posto con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Nei 40 confronti disputati finora in Serie A in casa degli isolani, prevale il segno X, verificatosi 18 volte, a fronte di 15 vittorie nerazzurre e di 7 successi rossoblù. Negli ultimi anni, tuttavia, il bilancio pende in maniera preponderante dalla parte dei milanesi, che hanno vinto 6 delle ultime 9 partite di Serie A complessive contro il Cagliari (un pareggio e 2 sconfitte), parziale nel quale hanno segnato 21 goal (2,3 di media a match).

L'Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha subito più goal in Serie A nella sua storia, ovvero 134. Tuttavia i 17 goal realizzati finora dai sardi sono il 2° miglior bottino di sempre della squadra nel massimo campionato italiano: aveva fatto meglio soltanto nella stagione 1967/68 (23 goal in quell'occasione). La prossima marcatura sarà per i nerazzurri la n° 5000 in Serie A.

Il Cagliari è reduce da una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, l'Inter, invece, che vuole lasciarsi alle spalle la delusione per l'eliminazione in maturata in settimana contro lo Donetsk, ha riportato un pareggio e 3 vittorie consecutive nel torneo.

Il brasiliano João Pedro con 6 goal è il bomber dei rossoblù, mentre il belga Romelu Lukaku, arrivato a quota 8 centri in campionato, è il miglior marcatore dei nerazzurri. Lautaro Martínez ha inoltre nel Cagliari la sua vittima preferita in Serie A (4 reti in 4 partite), dall'altra parte Leonardo Pavoletti ha realizzato 3 goal in 4 sfide casalinghe di Serie A giocate contro l’Inter ed è andato a segno in entrambe le ultime 2 contro i nerazzurri in casa. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-INTER

Cagliari-Inter si disputerà la mattina di domenica 13 dicembre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma alle ore 12.30. Sarà l'81° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il lunch match Cagliari-Inter, che potrà essere visto dai suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 e Xbox, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Cagliari-Inter in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Nella prima ipotesi dovranno semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights del match e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno anche la possibilità di seguire il lunch match Cagliari-Inter in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Di Francesco ritrova in gruppo Simeone, Nandez e Pereiro dopo la negativizzazione al Coronavirus. Da verificare la condizione dei sudamericani, che restano in dubbio per l'undici titolare. Il 'Cholito' soprattutto scalpita ma, se il modulo sarà ancora il 4-2-3-1, è probabile che contro l'Inter, a partire dal 1' sia ancora Pavoletti. Alle sue spalle potrebbe trovar spazio ancora Zappa accanto a João Pedro e Sottil. Faragò giostrerà da terzino destro in una linea difensiva a quattro con Lykogiannis, pienamente recuperato, a sinistra, e Walukiewicz e Carboni centrali. In porta giocherà Cragno, mentre Marin e Rog presidieranno la mediana. Non è da escludere tuttavia una variazione di modulo, con il passaggio al 4-3-1-2 e l'impiego contemporaneo delle due punte Pavoletti e Simeone, con João Pedro trequartista alle loro spalle. Ancora ai box l'ex Godin e Ounas, positivi al Covid-19, e Luvumbo e Klavan, infortunati.

Conte, nonostante l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League, non dovrebbe apportare particolari variazioni all'undici titolare dei nerazzurri. L'unica novità rispetto al match europeo potrebbe arrivare sulle due fasce, con l'utilizzo di Darmian e Perisic dal 1' al posto di Hakimi e Young. In mezzo Brozovic sarà il regista, con Gagliardini e forse Eriksen mezzali, visto che Barella ha ancora qualche problema alla caviglia. In attacco tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez, con il belga preferito con ogni probabilità ad Alexis Sánchez. In difesa, davanti a capitan Handanovic, linea a tre composta da D'Ambrosio (favorito su Skriniar), De Vrij e Bastoni (in vantaggio su Kolarov). Non saranno della partita l'altro ex, Nainggolan, assieme a Vidal, Pinamonti e Vecino, tutti alle prese con problemi fisici.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.