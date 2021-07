Il Cagliari accoglie Strootman: c'è l'annuncio

Il Cagliari ha comunicato l'arrivo dell'ex centrocampista di Roma e Genoa, Kevin Strootman, in prestito dal Marsiglia.

Già molto vicino nelle scorse ore, adesso è ufficialmente rossoblù: Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo proprio il club sardo, tramite i social, con passaporto e foto in primo piano.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva".

Il centrocampista olandese, alla sua terza esperienza in Italia dopo quelle con le maglie di Roma (131 presenze, 13 gol e 19 assist tra il 2013 e il 2018) e Genoa (nella passata stagione), arriva in prestito dal Marsiglia fino al 2022, con tanto da dare e tanto da dimostrare, anche in terra sarda.

Nello scorso campionato, trasferitosi al Grifone a gennaio, partita dopo partita ha vinto la diffidenza di molti, collezionanto 18 presenze e 4 assist, contribuendo alla salvezza della formazione rossoblù. Adesso colori simili, per una nuova avventura: la settima della sua carriera caratterizzata da gioie e qualche delusione, ma comunque esaltante.