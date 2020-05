Caballero e l'errore ai Mondiali 2018: "Ho ricevuto minacce di morte"

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura di Willy Caballero con l' ai Mondiali del 2018, quando il portiere del fu protagonista in negativo nella sfida giocata contro la con un grave errore in disimpegno.

Il 38enne sbagliò il rinvio sul pressing di Rebic, che lo punì poi con un bel destro al volo dando il via al successo croato. Lo stesso portiere svela oggi ai microfon di 'TNT Sports' le minacce ricevute:

Un momento che ha portato Caballero a riflettere sul prioprio futuro, arrivando alla conclusione di non voler giocare più a calcio in patria:

"Ciò mi ha portato a riflettere molto sulla mia famiglia e sul mio futuro professionale. Ho deciso che un giorno, potrei anche tornare in Argentina, ma lo farei solo per vivere, non certo per giocare".