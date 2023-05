Psicodramma Borussia Dortmund: il Bayern Monaco vince la Bundesliga al 90'

L'ultima pazza giornata di Bundesliga: i bavaresi vincono nella maniera più incredibile un titolo storico.

E' stata una delle giornate più incredibili che la storia della Bundesliga ricordi: e alla fine il titolo va al Bayern Monaco, per l'undicesima volta consecutiva. Nella maniera più inaspettata.

Alla vigilia il Borussia Dortmund guidava la classifica con 2 punti di vantaggio: gli sarebbe bastato vincere, e invece no. In casa, al Signal-Iduna Park il Colonia domina nel primo tempo, concludendo per 0-2, proprio mentre il Bayern, secondo alla vigilia, vinceva per 0-1 sul campo del Colonia.

Un rigore sbagliato da Sebastien Haller, una prestazione ben al di sotto delle aspettative: a questo si aggiunge, poi, il colpo di scena: dopo il goal di Guerreiro, a 10 minuti dalla fine il Colonia pareggia con Ivan Ljubicic, riaccendendo le speranze giallonere.

Nulla da fare: perché al 90' ci pensa un fenomeno, Jamal Musiala, da fuori area, a riconsegnare il titolo al Bayern Monaco, nonostante il 2-2 del Dortmund in extremis (che però vuol dire sconfitta per la differenza reti) in una pazza giornata di Bundesliga che verrà ricordata in eterno.

BUNDESLIGA, I RISULTATI DELL'ULTIMA GIORNATA

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 2-2 (15' Hanche-Olsen, 24' Onisiwo, 69' Guerreiro, 96' Sule)

COLONIA-BAYERN MONACO 1-2 (8' Coman, 81' Ljubicic, 90' Musiala)

SITUAZIONE IN VETTA ALLA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 71 punti

Borussia Dortmund 71 punti

PERCHE' IL BAYERN MONACO HA VINTO IL TITOLO A PARI PUNTI?

Perché nonostante l'arrivo a pari punti, a quota 71, il Bayern Monaco ha una migliore differenza reti (+54) rispetto al Borussia Dortmund (+39).