Buffon a GOAL: "Io ai Mondiali in Qatar? Assolutamente no"

Gianluigi Buffon continua a giocare ma non tornerà a difendere i pali della Nazionale. Il portiere del Parma, in esclusiva ai microfoni di GOAL, smentisce la clamorosa indiscrezione secondo cui dietro al recente rinnovo ci sarebbe anche l'idea di giocarsi i Mondiali in Qatar alla fine dell'anno.

Il tutto pur non essendosi ancora posto una data precisa sul ritiro, che ad oggi sembra ancora lontano.

"Non ho idea, non è che abbia una deadline o una data definitiva. Finchè performerò così, finchè starò bene e avrò entusiasmo e obiettivi, giocherò. Poi nel momento in cui mancherà una di queste componenti lascerò senza problemi".

Alla domanda sulla possibile partecipazione ai Mondiali invece la risposta è netta.

"Un posto in Qatar? No, assolutamente. Non mi candido perché da quattro anni non vado in Nazionale. Mancini, secondo me, ha fatto delle valutazioni giuste e va rispettato. Va rispettato lui e il lavoro che ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni".