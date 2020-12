Bruno Fernandes a 10 goal in Premier: primo portoghese dopo Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes diventa il primo giocatore portoghese a segnare 10 goal in Premier: l'ultimo a riuscirci, sempre col Man Utd, fu CR7 nel 2008/2009.

Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo. L'impatto super del centrocampista sul campionato inglese continua, certificato dalla rete realizzata nel 2-2 in casa del .

Fernandes è salito a quota 10 goal stagionali in Premier League, diventando il primo calciatore portoghese ad andare in doppia cifra dopo il fuoriclasse della : CR7 ci riuscì nel 2008/2009, sempre con la maglia del .

Bruno Fernandes is the first Portuguese player to score 10 goals in a #PL season since Cristiano Ronaldo (2008/09) #LEIMUN | @ManUtd pic.twitter.com/9LH8jwD8YK — Premier League (@premierleague) December 26, 2020

Rendimento altissimo quello dell'ex Novara, Samp e Oltremanica: dal suo arrivo ad Old Trafford, Bruno Fernandes ha collezionato 18 reti e 13 assist in 28 partite e risulta coinvolto in 31 dei 60 goal siglati dai Red Devils da quando è in rosa.

Altre squadre

Meglio del lusitano ha fatto soltanto Mohamed Salah, attestatosi a 20 sigilli. Chapeau.