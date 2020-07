Brescia-Verona, le formazioni ufficiali: tornano Torregrossa e Zaccagni

Le formazioni ufficiali di Brescia-Verona: Lopez punta su Torregrossa e Spalek, Juric schiera Di Carmine come punta più avanzata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BRESCIA-VERONA

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Borini; Di Carmine. All. Juric

Il , disperatamente alla ricerca di punti salvezza, punta sulla coppia Torregrossa-Donnarumma. L'attaccante siciliano torna dunque titolare dopo l'iniziale panchina contro l' . Alle loro spalle Spalek. Il terzino sinistro sarà Martella, con il giovane Semprini in panchina.

in campo con il consueto 3-4-2-1 e Empereur preferito da Juric a Gunter come terzo di difesa. Senza Amrabat, nemmeno convocato a causa di qualche problema fisico, in mezzo al campo tocca a Badu. Dietro a Di Carmine, punta più avanzata, giocano Zaccagni e Borini.